'Open day' calcio femminile

Il calcio femminile è una realtà sempre più in crescita, soprattutto nel nostro territorio. Lo dimostrano anche le molte società che stanno decidendo di dotarsi di un settore femminile.

Tra di esse l’A.S.D. Pontevecchio rappresenta senza dubbio un’eccellenza. La società del magentino è infatti affiliata con il Milan, di cui è ‘Academy – scuola calcio’, anche per il settore femminile.

Per tutto il mese di maggio la squadra organizza un open day per le aspiranti atlete non tesserate, in modo da poter sperimentare sul campo il desiderio di diventare calciatrici. Sarà possibile partecipare agli allenamenti ogni mercoledì e ogni venerdì fino a fine mese, rispettivamente negli orari 18:00-19:30 e 19:00-20:00 per i due giorni.

Il campo è in via Casati 65 a Magenta, e per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340 317 3082.

