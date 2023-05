Arriva il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa

Grande successo per le studentesse di Moda dell'IIS Marcora, che sul palco del teatro inverunese hanno sfilato in prima persona indossando le loro creazioni nate durante il percorso di studi.

Il Birrificio di Legnano – The Factory si è trasformato, per un giorno, nella cornice perfetta per ospitare la prima tappa del Campionato Italiano Pizza in Tour, il concorso a tappe regionali per sancire il Campione dei Campioni 2023.