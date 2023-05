La PSG... ai Nazionali!

La Polisportiva San Giorgio riesce a qualificare addirittura dieci atlete ai Campionati italiani CSI di ginnastica artistica che si terranno a Lignano Sabbiadoro agli inizi di giugno.

Ancora una volta la Polisportiva San Giorgio riesce a farsi notare, raggiungendo nuovi traguardi mai ancora raggiunti. Nel weekend del 6-7 maggio ad Arese si è svolta la gara regionale di specialità minitrampolino super B, dove 9 ginnaste seguite dai tecnici Sofia Bertani, Luca Garavaglia e Iris Grigolato sono riuscite ad aggiudicarsi il pass per la tappa nazionale.

Nella categoria allieve sono Rani Nava (nata nel 2012), Sofia Garascia e Greta Lucato (nate nel 2011) a rientrare nelle prime ammesse per la gara più ambita. A esse si aggiunge la campionessa Provinciale di trampolino Chiara Garavaglia (2011) che a un passo dal podio, riesce ad arrivare quarta a pari merito con la terza classificata.

Nella categoria ragazze (2009), Anna Garanzini si qualifica quarta, mentre al suo fianco con la medaglia di bronzo troviamo la nostra campionessa Regionale all around Anita Ciapparelli. Chiude la gara la categoria Junior, dove conquistano il pass nazionale Ludovica Gozzoli (2007), Martina Introini e la campionessa Provinciale di trampolino Sara Papini (2008).

Per la prima volta nella storia della Polisportiva San Giorgio, quindi, sono in totale 10 le ginnaste a partire per Lignano Sabbiadoro dove nella prima settimana di giugno si terrà la finale All Around e di specialità Mini Trampolino.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!