'Riso Gallo', l'eccellenza lombarda

L'Assessore all'Agricoltura ha visitato gli stabilimenti di Robbio (PV), in un incontro "interessante e costruttivo", con un occhio di riguardo alla situazione siccitosa del territorio.

L'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, ha fatto visita, oggi, agli stabilimenti 'Riso Gallo' di Robbio, in provincia di Pavia. Un incontro, quello organizzato dal sottosegretario e consigliere regionale, Ruggero Invernizzi, che Beduschi ha definito "interessante e costruttivo".

"Ho avuto modo di conoscere - ha detto l'assessore - un'azienda che ha fatto la storia dell'agroalimentare italiano, capace di produrre 50 milioni di confezioni l'anno, oltre che un'attività fondamentale per l'economia pavese, portata avanti da quasi 170 anni dalla famiglia Preve".

Durante la visita agli stabilimenti produttivi, l'assessore si è anche soffermato sulla situazione relativa all'annata risicola in Lomellina, il più importante distretto europeo per il settore.

"In provincia di Pavia - ha proseguito Beduschi - si coltiva e l'83% del riso lombardo, coniugando una tradizione secolare con le tecnologie della più moderna industria agroalimentare, che permettono di portare un prodotto di qualità assoluta in tutto il mondo. In questo caso c'è tutto: storia, passione di famiglia e innovazione".

La superficie coltivata a riso in Lombardia è di poco meno di 98.000 ettari, in crescendo dal 2020. Nel 2021, sul territorio regionale il raccolto è stato pari a 598.000 tonnellate, pur caratterizzato da un'annata particolarmente siccitosa.

"Questo territorio - ha concluso l'assessore Beduschi - fa conoscere ovunque un'eccellenza lombarda, che vogliamo ulteriormente valorizzare mettendo in risalto tutte le sue peculiarità uniche, collaborando a fianco dei produttori, come sta accadendo anche in queste settimane per ottimizzare la gestione della risorsa idrica".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!