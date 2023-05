La sicurezza della S.P. 34

Lungo la S.P. 34 per Turbigo nel Comune di Inveruno, all’intersezione con la S.P. 171 Inveruno-Nerviano entrerà in funzione un sistema di rilevamento di infrazioni semaforiche.

Tocca quota 154 dispositivi IoT installati sul territorio “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana” il programma di sicurezza urbana e stradale grazie al quale la Città Metropolitana di Milano punta all’abbattimento dei numeri dell'incidentalità sulle strade di propria pertinenza, concorrendo al raggiungimento dell’obiettivo europeo “Zero vittime sulla strada” entro il 2050.

Nell’ambito del piano pluriennale di interventi che prevede la messa a sistema di un ecosistema di dispositivi IoT che dialogano con la piattaforma Cloud Titan di Safety21 in dotazione alla Polizia Stradale, nel mese di maggio, sulle strade di pertinenza dell’ente, è stata conclusa l’installazione di apparati che andranno a incidere sul controllo delle intersezioni semaforiche e degli attraversamenti pedonali.

Lungo la S.P. 34 per Turbigo nel Comune di Inveruno, all’intersezione con la S.P. 171 Inveruno-Nerviano da sabato 20 maggio entrerà in funzione un sistema di rilevamento di infrazioni semaforiche. Si tratta di un sistema smart, a basso impatto ambientale, in grado di individuare ogni passaggio con il semaforo rosso, di acquisire le immagini dalle telecamere integrate e di accertare e documentare le infrazioni, in tempo reale attraverso video resi disponibili alla Polizia Locale. Il tutto nel pieno rispetto della privacy dei cittadini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!