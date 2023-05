Le cicogne Cico e Cica

Si chiameranno Cico e Cica le cicogne della Città metropolitana di Milano. E’ questa la coppia di nomi più votata dai followers dei social dell’ente di area vasta.

Si chiameranno Cico e Cica le cicogne della Città metropolitana di Milano. E’ questa la coppia di nomi più votata dai followers dei social dell’ente di area vasta, che si sono espressi a suon di like in merito alle cinque proposte elaborate dai bambini e dalle bambine della scuola primaria di Carpiano.

Cico e Cica hanno sbaragliato la concorrenza di Rubino e Bianca, Bobby e Leyla, Bibus e Bibas, Gabriele e Linda in una sfida all’ultimo like, con tanto di spareggio finale. Un gioco per coinvolgere cittadini e cittadine di tutte le età in una bella iniziativa che vede protagonista la Città metropolitana di Milano in un progetto che coniuga innovazione e rispetto per l’ambiente.

Lo scorso anno, infatti, attraverso un richiamo artificiale, le cicogne erano state “invitate” a costruire la loro casa in un nido allestito sulla torre tecnologica della rotonda della Binasca. Uno spazio accogliente, a 38 metri d’altezza, insonorizzato e termicamente controllato, per favorire il soggiorno dei volatili e la loro riproduzione. Esperimento riuscito, tanto che quest’anno le cicogne sono tornate di loro spontanea iniziativa e, ora, sono impegnate nella cova.

È così nata l’idea di trovare un nome per le due cicogne, coinvolgendo la scuola primaria di Carpiano, paese su cui insiste la torre tecnologica, in un contest creativo. La proposta è stata così lanciata dal Consigliere delegato a Politiche Giovanili, Rapporti con Sistema delle Università e Progetto ForestaMi, Giorgio Mantoan alle insegnanti dell’istituto, che con entusiasmo hanno accettato l’invito e coinvolto alunni ed alunne: cinque le creative coppie di nomi arrivate a Palazzo Isimbardi e subito rilanciate sui canali social in un divertente contest aperto a tutti. Una gara avvincente, che ha conquistato centinaia di followers, e decretato la vittoria della coppia Cico e Cica, che sono quindi ora i nomi ufficiali delle due cicogne, impegnate, proprio in questi giorni, nella cova. C’è grande attesa, quindi, per il piccolo in arrivo e chissà che, presto, partirà una nuova “caccia al nome” per il nuovo arrivato.

“Siamo molto soddisfatti di questo piccolo progetto, che nasce dalla volontà di coniugare innovazione e attenzione all’ambiente - spiega il consigliere Mantoan - Lì, su una torre tecnologica, nel cuore di una provinciale, siamo riusciti a creare un nido accogliente per le cicogne, grazie al supporto della tecnologia. L’obiettivo è ripetere anche altrove questa sperimentazione, implementando i sistemi di monitoraggio grazie alle competenze dei funzionari e delle funzionarie dell’ente, che, come saprete, sta portando avanti un campus digitale che coinvolge tutta l’area metropolitana. Ringrazio poi bambini e insegnanti per aver partecipato attivamente al contest e tutti coloro che hanno votato per ‘battezzare’ finalmente le nostre cicogne”.

