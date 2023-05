Si passa al sacco grigio

Nella zona CENTRO 3 si passerà dal 9 giugno alla raccolta rifiuti con sacco dotato di microchip. Da sabato 20 maggio saranno disponibili per i sacchetti presso il Municipio.

- Per i cittadini della zona CENTRO 3 si avvicina il momento di abbandonare il sacco viola per sostituirlo con quello grigio dotato di microchip: è fissata, infatti, per venerdì 9 giugno la prima raccolta di rifiuti indifferenziati inseriti nel nuovo sacco.

Chi, tra i residenti del Centro 3, non fosse ancora entrato in possesso dei sacchi grigi, deve necessariamente procurarseli entro il 9 giugno, recandosi al Punto Fisso di Distribuzione (ubicato nel cortile del municipio, sotto il porticato). Ecco le tre date ancora disponibili:

Sabato 20 maggio Dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30

Mercoledì 24 maggio Dalle 17:00 alle 20:00

Sabato 27 maggio Dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30

Per ritirare i sacchi occorre presentarsi con la tessera sanitaria dell’intestatario Tari, o con una delega di quest’ultimo e la fotocopia della sua tessera sanitaria.

Giovedì 18 maggio, a Palazzo Leone da Perego si terrà l’incontro pubblico riservato ai cittadini della zona Centro 3: sarà per loro un’occasione per capire meglio il nuovo sistema e trovare una risposta agli eventuali dubbi che hanno. L’appuntamento è per le ore 20:45.

Intanto venerdì 19 prenderà il via il volantinaggio nella zona Centro 4, l’ultima delle sei zone in cui è stata suddivisa la città di Legnano per far decollare gradualmente il nuovo sistema della Tariffa Puntuale. I cittadini troveranno nella cassetta delle lettere un avviso (che vi allego), in cui viene preannunciata l’attività di distribuzione e la partenza della raccolta con i nuovi sacchi, il 4 luglio prossimo.

