La primavera di Angera

Mai come nella stagione primaverile la Città di Angera assume un fascino tutto particolare. L’Amministrazione comunale ha programmato diversi eventi culturali, che daranno ancora più valore alle visite alla suggestiva cittadina borromaica del Lago maggiore.

Mai come nella stagione primaverile la Città di Angera assume un fascino tutto particolare. L’Amministrazione comunale ha programmato diversi eventi culturali, che daranno ancora più valore alle visite alla suggestiva cittadina borromaica del Lago maggiore.

Nel 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni, la Biblioteca Civica di Angera, in collaborazione con l’Università senza Età, presenta durante il mese di maggio, un ciclo di incontri con dibattito dedicati al grande scrittore del romanticismo italiano.

Gli incontri, a ingresso libero, si svolgeranno alle ore 18:00 presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico in via Marconi 2 secondo il seguente calendario:

• Lunedì 22 maggio L’occhio di Caravaggio nell’opera di Alessandro Manzoni interverrà Davide Frezzato Presidente dell’Università senza Età.

• Mercoledì 24 maggio I Promessi Sposi, un romanzo fuori moda?

• Mercoledì 31 maggio E se a raccontare fosse stata lei? I Promessi Sposi raccontati da Lucia Mondella con letture, selezionate dalla biblioteca, dal libro di narrativa per ragazzi di Annalisa Strada.

Proseguono inoltre con grande successo di pubblico le mostre, coordinate da Cosimo Damiano Latorre, presso la Soara Fabbrica ex Magnesia di Angera in via Gianna Dal Molin, dove la mensa della storica fabbrica dedita all’estrazione e alla lavorazione dei minerali è diventata scrigno di bellezze artistiche che si susseguono da inizio aprile.

Accanto all’esposizione permanente in sculture in legno d’ulivo, disposte lungo un percorso tattile, affascinante sia per gli adulti che per i bambini, sarà possibile visitare ‘Surrealtà e divertimento’, a cura di Gladys Colmenares, da sabato 20 maggio e fino a domenica 4 giugno.

L’artista di Caracas, che ha allestito mostre personali e collettive in Europa e in Sud America, presenta un repertorio di opere variegate composto da sculture, pitture, pannelli, istallazioni che rivelano, spesso attraverso “assemblages” di forme fantasiose e spiccati cromatismi, una sensibilità artistica vivace e fantasiosa.

Il vernissage sarà sabato 20 maggio alle 10:30 e la mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.00 – ingresso libero. Per i gruppi o per esigenze di ingresso particolari anche fuori dell’orario abituale di apertura è possibile contattare: cdlatorre [at] libero [dot] it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!