Il Palio di Legnano regala una serata glamour e di discreta mondanità con l'evento "InTessuti di storia" che si è svolto nella serata di giovedì 11 maggio nella prestigiosa sede legnanese della Dolce & Gabbana. L'evento è stato organizzato da Fondazione Palio, rappresentata dalla presidente Mariapia Garavaglia e dal CDA da composto da Luca Roveda, Stefania Bariatti, Alberto Romanò, Massimiliano Roveda.

A fare gli onori di casa, oltre alla presidente Garavaglia, anche Monica Italia in rappresentanza di Alfonso Dolce, assente per motivi di salute ma presente via telefono, ed il Supremo Magistrato Lorenzo Radice, sindaco della città di Legnano.

Acclamato il Cavaliere del Carroccio Riccardo Ciapparelli, che ha conquistato sul campo la sua carica con una carriera paliesca che risale al 1984 e che arriva ai giorni nostri. La sua può essere definita una lunga storia d'amore con la città del Carroccio.

Sorpresa gradita per Jody Testa che è stato insignito dalla presidente Garavaglia del titolo ufficiale di "Messaggero del Palio". Nel ricevere l’attestato, Testa ha anticipato che alla fine del mese ci sarà un “importante riconoscimento per il Palio”, ma al momento tutto resta top secret. A lui il ringraziamento anche del Magistrato Gianfranco Bononi, presidente della Famiglia Legnanese.

La serata è stata l'occasione per incontrare i partner del Palio, prima Banco BPM, storico sostenitore dell’iniziativa, rappresento da Dante Barone responsabile dell'area ovest Milano, e poi con la Milano Serravalle, nella persona del presidente Beniamino Lo Presti che ha sottolineato con entusiasmo il piacere dell’Azienda di essere al fianco di una manifestazione così importante, ribadendo la propria massima disponibilità.

Nell’occasione sono stati esposti alcuni costumi del palio e tessuti preziosi, presentati da Alessio Francesco Palmieri Marinoni, coordinatore scientifico della Commissione Costumi del Palio.

Momento paliesco di rilevanza, la presentazione delle Reggenze alla Presidente della Fondazione, introdotte dal Gran Maestro Raffaele Bonito. È stata la voce di Andrea Muroni, presentatore della serata insieme a Laura Defendi, a scandire l'ingresso delle reggenze in rigoroso ordine di sfilata. Capitani, Castellane e Gran Priori, avvolti nei loro mantelli, hanno stretto la mano alla Presidente… e ora che il Palio 2023 abbia inizio.

