'Ensamble Amadeus': successi anche a Perugia

Il coro e l'orchestra rescaldinesi sono stati invitati ad esibirsi in Umbria al festiva 'Musica dal Mondo'. Un riconoscimento al grande valore artistico dell'associazione Amadeus, che si esibirà anche sabato 13 a Gallarate.

È stata davvero una serata memorabile quella di sabato 6 maggio 2023 presso la Cattedrale metropolitana di San Lorenzo quando - nel cuore del centro storico di Perugia invaso dai turisti - il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus hanno eseguito il concerto ufficiale di apertura della XXIV edizione del festival musicale internazionale ‘Musica dal Mondo’, evento a cura di Agimus, Associazione Gioventù Musicale d’Italia, Comune di Perugia ed Università per Stranieri di Perugia, col patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Umbria.

Dopo l’anteprima della scorsa settimana da parte della Canada High School Choral Artists, ad illustrare il programma dell’importante evento stati l’assessore alla Cultura Leonardo Varasano ed il presidente di Agimus Salvatore Silivestro, mentre gli onori di casa sono stati a cura di Monsignor Fausto Sciurpa, a nome del Capitolo della Cattedrale.

Come spiegato dal maestro Silivestro “la volontà è quella di coinvolgere nei 24 concerti nei luoghi d’arte più significativi della regione artisti stranieri, ma soprattutto giovani, rafforzando la vocazione internazionale della città di Perugia amplificata dalla presenza di un’università storica. La rassegna vedrà protagonisti cori e orchestre provenienti da Australia, Olanda, Stati Uniti, Canada, Brasile, Italia e Albania, con programmi spazianti dalla classica al jazz senza trascurare gospel e musica sacra”.

E il concerto di apertura - dal titolo Barocco Italiano - è stato non a caso assegnato ad una compagine italiana, il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus, diretta dal maestro Marco Raimondi, che ha proposto musiche di un autore italianissimo quale Antonio Vivaldi. Il programma, replicato domenica 7 maggio a Gubbio, presso il borgo di Colpalombo, ha visto l’esecuzione dei Concerti RV443 e RV533 rispettivamente per flautino e due flauti e orchestra oltre ai Credo RV 591 e RV592 per coro e orchestra.

“È stata davvero una grande emozione per tutti noi: per i molti ragazzi che compongono l’orchestra e che hanno debuttato in un contesto così importante” ha commentato il maestro Raimondi “ma anche per i meno giovani che si sono molto emozionati per il grande affetto e le manifestazioni di apprezzamento che hanno ricevuto da parte di tutto il pubblico durante questi concerti”. Neanche il tempo di rientrare per mettersi subito al lavoro per il prossimo appuntamento della stagione Itinerari Musicali: l’esecuzione della Messa dell’Incoronazione ed altri capolavori sacri di Wolfgang Amadeus Mozart presso la Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate, sabato 13 Maggio alle ore 21.

