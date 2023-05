Area MIND e presenza religiosa

Quale progetto per insediare una viva ed attiva presenza religiosa nel 'Milano Innovation District', ovvero l'area Expo? La Diocesi di Milano ha lanciato una 'call for ideas' a riguardo.

Nell’ambito della Innovation Week promossa da MIND (Milano Innovation District), è stata presentata oggi pomeriggio presso l’Auditorium Cascina Triulza la call for ideas lanciata dalla Diocesi di Milano dal titolo “Immaginare la presenza religiosa in MIND”. La Chiesa ambrosiana desidera infatti essere aiutata a rispondere alla sfida di pensare a una possibile presenza dentro lo spazio di MIND, l’area dove si è svolto Expo 2015 e che già ora e sempre più nei prossimi anni conoscerà un grande sviluppo urbanistico.

«Accanto a una presenza stabile, nel solco della tradizione – si legge nel testo della call - sarebbe davvero essenziale pensare spazi e forme di dialogo tra le religioni, favorendo la presenza stessa di altre tradizioni religiose. Infine sarebbe essenziale riuscire a creare luoghi e organismi di confronto tra i tanti saperi che abitano MIND, favorendo i dibattiti che le frontiere della ricerca apriranno di continuo».

Lanciando la call for ideas, la Diocesi di Milano intende dunque non solo raccogliere stimoli e suggerimenti per la realizzazione di una presenza stabile della Chiesa cattolica in questo nuovo “quartiere”, ma anche raccogliere la disponibilità di associazioni e istituzioni interessate all’ecumenismo e al dialogo, mostrando in questo modo il ruolo essenziale delle religioni nella vita umana, individuale e comunitaria; infine, l’obiettivo è favorire la costituzione di luoghi e pratiche di ascolto e confronto tra le forme di ricerca sulla persona umana attive oggi in MIND e i più tradizionali saperi coltivati dalla riflessione cristiana e religiosa.

La call (il cui testo integrale è scaricabile al link sottostante) precisa obiettivi, destinatari e modalità di presentazione delle proposte, che dovranno arrivare entro il 30 novembre prossimo.

Alla presentazione, dopo i saluti di Alberto Mina, direttore relazioni istituzionali Arexpo, sono intervenuti mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale, Tommaso Boralevi, presidente Federated Innovation, Alberto Grando, presidente Arexpo, e mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano.

Dichiarazione di Alberto Grando: “Innovazione al servizio della comunità, delle persone. Questa è la ‘mission’ di Arexpo nello sviluppo di MIND, un distretto che ospiterà nei prossimi anni molte decine di migliaia di persone ogni giorno. Innovazione che vediamo anche attraverso questa iniziativa dell’Arcidiocesi ambrosiana che avvia un percorso del tutto inedito e partecipativo per definire la sua presenza nel distretto, una presenza che certamente renderà MIND sempre più un luogo vissuto della città”.

Dichiarazione di mons. Mario Delpini: “Immaginare il futuro è sempre un’operazione affascinante. Per la Chiesa questa operazione assume la forma del discernimento, della ricerca della presenza di Dio che ci guida dentro la storia. Per queste ragioni accettiamo volentieri l’invito a progettare una presenza religiosa in MIND. Ci interessa imparare tutti insieme, in questo cambiamento d’epoca, chi è l’uomo, il suo mistero, la sua unicità e la sua responsabilità dentro la storia e l’universo. Insieme a tutto questo, ci interessa essere presenti per rendere evidenti quelle dimensioni dell’umano che come Chiesa incontriamo in tanti luoghi di Milano, per esempio, nelle periferie che non hanno la fortuna di sviluppare un progetto urbanistico come MIND, ma che meritano tuttavia di vedere ascoltati i loro bisogni di felicità, di realizzazione, di futuro”.

