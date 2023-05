La Patronale di Vanzaghello

Tre giorni di appuntamenti per tutti. C'è la Festa Patronale di Vanzaghello. Dal 27 al 29 maggio, allora, non ci sarà davvero tempo di annoiarsi.

Tre giorni di appuntamenti per tutti. C'è la Festa Patronale di Vanzaghello. Sabato 27 maggio, allora, dalle 18 a mezzanotte, all'oratorio maschile 'Sagra della Luganiga & Street Food', banco di beneficenza e parco giochi gonfiabili e, alle 19.45, concerto del Complesso Bandistico Vanzaghellese (dirige il maestro Davide Casafina). Domenica 28, invece, alle 10 Santa Messa, dalle 10 alle 18.30 mercatino degli hobbisti in via Roma, alle 11.15 in piazza Sant'Ambrogio intrattenimento musicale con la banda e le quarte Elementari, dalle 11.30 a mezzanotte 'Sagra della Luganiga & Street Food', banco di beneficenza e parco giochi gonfiabili; alle 19.30 processione mariana, alle 21 intrattenimento musicale a cura della scuola 'La Fenice Spettacolo' e alle 22.15 fuochi artificiali. Infine, lunedì 29 dalle 11 a mezzanotte 'Sagra della Luganiga & Street Food', banco di beneficenza e parco giochi gonfiabili, mentre alle 21 intrattenimento musicale a cura de 'La Locanda delle Ipotesi'. E per tutta la giornata, tradizionale fiera delle merci; domenica e lunedì, inoltre, sottoscrizione a favore del Complesso Bandistico Vanzaghellese.

