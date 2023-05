Ex Sapla: piazza verde e centro polivalente

Ne va orgogliosa e lo difende a spada tratta. Linda Colombo, sindaco di Bareggio, fa chiarezza sul progetto di riqualificazione dell'ex cartiera Sapla.

Ne va orgogliosa e lo difende a spada tratta. Linda Colombo, sindaco di Bareggio, fa chiarezza sul progetto di riqualificazione dell'ex cartiera Sapla. "Dopo oltre trent'anni di parole e promesse non mantenute - scrive in una nota - finalmente la nostra amministrazione ha posto le basi per rigenerare l'area che versa in condizioni fatiscenti".

Laddove attualmente vi sono i cantieri sorgeranno una nuova piazza verde e un Centro polivalente. "Che saranno - spiega ancora la prima cittadina bareggese - a disposizione delle associazioni per iniziative ricreative e culturali". Un progetto nel quale l'amministrazione comunale crede fermamente auspicando non sia fermato un'altra volta. Lasciando così incompiuta un'opera che potrebbe portare benefici sociali alla cittadinanza.

