Una conferenza per Villa Clerici

Valorizzare il territorio anche e soprattutto attraverso la diffusione della conoscenza del patrimonio artistico presente in esso. E Cuggiono, senza dubbio, ha una ricchezza inestimabile il termini di bellezze architettoniche: Villa Clerici, il ‘Castelletto’ di Cuggiono.

Il complesso cuggionese è stato oggetto della tesi magistrale di Giulia Elisa Martignoni, la quale esporrà il suo lavoro in una conferenza che si terrà nella mattinata di sabato 13 maggio presso la sala Consiliare di Villa Annoni, a Cuggiono.

L’evento è organizzato dal Centro Studi Territoriale APS Athene Noctua, particolarmente attivo nel nostro territorio, in collaborazione con la Fondazione Mantovani, che possiede la Villa, e sarà patrocinato dal Comune di Cuggiono, dal Comune di Robecchetto, da Fondazione per leggere e dal Polo Culturale Castanese.

A partire alle 9:30 si avvicenderanno nelle relazioni, oltre alla dottoressa Martignoni, anche diverse docenti del Politecnico e studiose che hanno seguito più o meno da vicino il progetto di tesi: la professoressa Isabella Carla Rachele Balestrieri, docente di Storia dell’architettura, la professoressa Giuliana Cardani, docente di Conservazione dell’edilizia storica, Monia Aldieri, guida turistica abilitata presso l’Accademia di Brera, e la dottoressa Sara Garanzini, restauratrice e correlatrice della tesi.

L’accesso sarà libero fino ad esaurimento posti, e sarà possibile prenotarsi al form online https://www.centrostuditerritoriali.it/villa-clerici.

