BCC, bilancio e una donazione per padre Binaghi

Con l'assemblea sociale del 5 maggio la BCC di Busto Garolfo ha approvato il bilancio, e ha destinato i fondi previsti per l'acquisto delle benemerenze ai progetti di padre Maurizio Binaghi, missionario in Kenya.

Di nuovo in presenza e sempre dalla parte del territorio. Dopo i tre anni contrassegnati dalla pandemia, è tornata in presenza l’assemblea dei soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Venerdì 5 maggio, nella sala Don Giovanni Besana di Busto Garolfo, i soci hanno approvato il bilancio 2022 dell’istituto di credito dell’Altomilanese e del Varesotto; un conto economico che, chiudendo con un utile di oltre 18 milioni di euro, fa segnare un risultato storico che ha permesso alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate di più che raddoppiare il sostegno al territorio rispetto all’anno precedente. La vocazione sociale del Credito Cooperativo è stata ribadita dalla scelta di destinare le somme per le benemerenze ai soci al progetto di padre Maurizio Binaghi, missionario comboniano originario di Busto Garolfo che opera in Africa. “Chiudiamo un 2022 che ci ha visti raggiungere un utile importante; un risultato che abbiamo voluto condividere con il territorio destinando 700 mila euro ai fini di beneficienza e mutualità”, ha detto il presidente della Bcc Roberto Scazzosi. “Questa scelta si inserisce in un percorso di riduzione dei costi che, come si vede anche dal bilancio di quest’anno, sta dando i suoi frutti per la nostra banca e che ci permette di destinare quante più risorse possibile al sostegno delle nostre famiglie, delle nostre imprese e di tutte le comunità del nostro territorio”.

Dai dati presentati dal direttore generale della Banca di Credito Cooperativo, Roberto Solbiati, è emerso un istituto “solido e profondamente ancorato al territorio”, ha sottolineato. “Il bilancio 2022 si è chiuso con un utile di 18 milioni 169 mila euro, dove sono le parole solidità e propensione al futuro che prevalgono. I due più importanti indicatori di patrimonializzazione - il Cet1 e il Total Capital Ratio - si sono attestati rispettivamente a 21,09% e 21,9%, entrambi in crescita di un punto percentuale rispetto a dodici mesi fa. Sul fronte dei crediti anomali, significativo è il risultato raggiunto al marzo di quest’anno in virtù delle operazioni fatte nel corso del 2022: l’NPL Ratio si è attestato al 3,4%. Sono tutti indici nettamente migliori rispetto alla media delle altre Bcc”. Strategica è stata l’adozione del modello distributivo Hub&Spoke che, riorganizzando le funzioni interne, ha permesso di dare una miglior spinta commerciale alla banca. “Le commissioni nette, frutto delle attività commerciali messe in atto, sono aumentate del 6%. Sono aumentate le spese amministrative, ma si è trattato di un investimento sul capitale umano che è stato ben ripagato: le commissioni sui servizi hanno coperto i costi del personale al 106%”.

In un quadro di assoluta positività, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha voluto ribadire il proprio valore sociale, coinvolgendo direttamente i propri soci in un progetto benefico. “Da qualche anno abbiamo deciso di destinare il budget annuale per l’acquisto delle medaglie celebrative destiate ai soci benemeriti della nostra banca a un’iniziativa solidale. Con il progetto di quest’anno ‘Facciamo canestro’ ci schieriamo al fianco di padre Maurizio Binaghi, missionario comboniano nella baraccopoli di Nairobi, in Kenya, dove porta avanti un’attività per i ragazzi di strada. Grazie ai nostri soci, andremo a realizzare un campo da basket, promuovendo uno sport fondamentale nel processo di recupero di questi ragazzi. Il progetto porterà il nome della nostra Bcc e dei soci benemeriti della banca 2023”, ha spiegato il presidente Scazzosi chiamando sul palco il missionario. “Grazie alla Bcc per essermi stata sempre vicina: dai tempi degli Stati Uniti fino all’Africa dove sono stato destinato nel 2014”, ha detto padre Maurizio. “La parola più bella è grazie, perché non mi avete mai lasciato solo. La nostra realtà è quella parte dell’Africa che i turisti non vedono: Nairobi conta oltre 2 milioni di persone che abitano nelle baracche e vivono sull’immondizia e dell’immondizia perché per metà della sua superficie la città sorge su una discarica. Il progetto dei Comboniani vuole dare la possibilità ai ragazzi di strada di vivere e non sopravvivere. Vivere è dare loro una possibilità, non giudicando le azioni ma valorizzando le persone. Grazie”.

L’assemblea dei soci ha anche provveduto al rinnovo del collegio sindacale della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Presidente è stato eletto Gian Mario Marnati; sindaci effettivi Giuliana D’Alterio e Gianfranco Sommaruga; sindaci supplenti Paola Luraschi e Adalberto Minazzi.

