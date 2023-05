Il Centenario al 'Porto di Cielo'

Sabato 27 maggio si celebrerà, a Sesto Calende, il Centenario della nascita dell'Aeronautica Italiana, con una serie di eventi in collaborazione con Leonardo.

Il 2023 è l’anno del Centenario dell’Aeronautica Militare e la Città di Sesto Calende, ‘Porto di Cielo’ per il suo passato e presente aeronautico, festeggerà la ricorrenza con la determinante collaborazione per l’occasione da parte di Leonardo Elicotteri, oltre al consolidato sodalizio con il Gruppo Lavoratori Seniores SIAI Marchetti, Pro Sesto Calende e Gruppo Commercianti e Artigiani.

Sabato 27 maggio prossimo sarà una giornata ricca di eventi a partire dalla possibilità offerta, su prenotazione, di visitare alcuni spazi della prestigiosa Training Academy di Leonardo di Via Indipendenza: durante la visita si potrà accedere alla mostra ‘Cento anni di Aeronautica Militare a Sesto Calende’ organizzata dal GLS, compreso il racconto della ricostruzione dell’idrovolante SIAI S.55 - di ormai di imminente conclusione - da parte del Savoia Marchetti Historical Group. Verranno raccontate le gesta del più conosciuto velivolo della SIAI: l’idrovolante S.55, nato dal genio di Alessandro Marchetti, con il quale vennero compiute imprese memorabili, quali la seconda Traversata Atlantica in formazione, per la quale venne consegnato a Italo Balbo il 25 maggio del 1933 il suo velivolo S.55X I-BALB.

Per iniziativa del locale Gruppo Commercianti e Artigiani di Sesto Calende saranno diverse le attività che in vetrina ospiteranno alcuni cimeli conservati dal GLS della SIAI Marchetti e non sono escluse alcune iniziative che nasceranno spontaneamente dalle attività commerciali e di servizio.

Di interesse, e per iniziativa della Pro Sesto Calende, la Sala Mostre su Viale Italia ospiterà invece una personale di Luciano Dabbene ‘100 Anni di Aeronautica....in Pittura’, una mostra che porterà ad un tributo artistico ai Pionieri dell’Aria ed agli aerei che in un secolo hanno segnato la storia dell’Aeronautica Militare Italiana. Aperta dal 27 Maggio al 10 Giugno 2023, l’inaugurazione è stata fissata per il primo giorno di apertura alla ore 17.00.

Ricordiamo che per partecipare ai quattro turni pomeridiani di sabato 27 maggio negli spazi di Leonardo, dove verranno anche presentate le attività svolte nello stabilimento di Sesto Calende ed una ‘Virtual Experience S.55’, occorre registrarsi sul sito https://www.awtaevents.it/centenario/, fino ad esaurimento dei posti a disposizione: il

collegamento si può trovare sul sito istituzionale del Comune di Sesto Calende. Si raccomanda ai partecipanti di trovare parcheggio nella zona (grande parcheggio gratuito in Via Risorgimento) perché non sarà possibile accedere al sito in automobile, né nelle immediate vicinanze.

