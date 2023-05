'Occhio alla truffa'!

Il Comune di Villa Cortese ha avvisato la cittadinanza rispetto ai possibili rischi relativi ai truffatori che sono sempre purtroppo in agguato.

Modi gentili, vestiti belli, apparente affidabilità. Ma alla fine il loro vero volto emerge. Il volto di truffatori sempre in agguato e, con modalità in continua evoluzione, pronti a raggirare chi caschi nel loro tranello.

Di episodi simili il territorio dell'Altomilanese è stato purtroppo spesso protagonista. E lo è stato anche in questi giorni a Villa Cortese. Il Comune ha così deciso di allertare i cittadini invitando loro a al passaparola anche con i conoscenti affinché i loro comportamenti possano scongiurare il buon esito delle truffe. Che hanno sempre mille modi per compiersi: dallo specchietto ai finti agenti della Polizia Locale, da falsi funzionari del gas all'oro nel frigorifero al fingere di conoscere parenti da cui sostengono di essere stati inviati per necessità.

E gli inviti restano sempre gli stessi e sempre da raccogliere preziosamente: non aprire agli sconosciuti, contattare il 112 e le Forze dell'Ordine, chiedere per quale azienda lavorino dal citofono senza naturalmente farli entrare nella propria abitazione. Accorgimenti che le Forze dell'Ordine ricordano spesso ma purtroppo sono a volte disattesi da persone ingenue o troppo disponibili. Disattenzioni che possono costare caro. In termini economici ed affettivi.

