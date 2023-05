Buscate, vinta la 2a categoria

Il Buscate ha vinto il campionato con due giornate di anticipo, pareggiando contro il Furato, e si è qualificato per andare in Prima Categoria. Il mister: “Risultato strameritato”.

Il Buscate vince il campionato con due giornate di anticipo, pareggiando contro il Furato, e si qualifica per andare in Prima Categoria. Un obiettivo che si erano dati a inizio anno i 23 ragazzi della rosa, guidata dal mister Marco Mascazzini, e che è stato centrato prima dei tempi previsti, con grande orgoglio della dirigenza e del presidente Manuela Bienati.

“L’anno scorso mancammo l’obiettivo, pareggiando ai play off contro il Parabiago. Quest’anno obiettivo strameritato, perché abbiamo lavorato tutti bene e con grande abnegazione – commenta Mascazzini – Per tutto il campionato, siamo rimasti sempre in testa, a parte per due giornate, quindi abbiamo dominato. Sono molto contento del risultato raggiunto”.

Ora questa domenica in casa alle 17.30 li aspetta il match contro la Mocchetti San Vittore, ma il passaggio è già matematico. “Sarà una grande festa, insieme anche ai nostri tifosi, che ci sostengono come non mai. Questo ci dà la spinta a fare sempre meglio”.

