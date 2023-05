"Il Servizio Cani Guida dei Lions, con il suo Centro di Addestramento di Limbiate che dall'anno della sua fondazione al giugno 2022 ha addestrato e poi consegnato gratuitamente 2258 cani è un'eccellenza a livello europeo".

"Il Servizio Cani Guida dei Lions, con il suo Centro di Addestramento di Limbiate che dall'anno della sua fondazione al giugno 2022 ha addestrato e poi consegnato gratuitamente 2258 cani è un'eccellenza a livello europeo. È stata pensata, studiata e realizzata per offrire alla persona non vedente un cane preparato per essere occhi e guida a chi gli occhi non li può utilizzare". Così l'assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Elena Lucchini in visita al Centro Addestramento di Limbiate (MB), una realtà riconosciuta come Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana nel 1986.

"La passione e la professionalità degli addestratori e l'intelligenza di questi amici a quattro zampe ci impegna a programmare un sostegno economico che consenta di migliorare la qualità della vita e l'inclusione sociale". Ha riferito la componente della giunta Fontana.

L'addestramento di un cane guida per un non vedente dura circa 6 mesi e comporta un costo, a carico esclusivo del Servizio Cani Guida dei Lions, di circa 25.000€. Il cane guida è concesso in comodato in forma totalmente gratuita, così come è gratuito il soggiorno della persona presso il Centro di Limbiate per il necessario periodo di istruzione all'uso corretto e proficuo del cane guida.

Nel 2022 Regione Lombardia, per rispondere maggiormente alle esigenze dei cittadini e delle associazioni, ha destinato un aumento significativo di risorse. A fronte di una disponibilità regionale di € 150.000,00 (incremento di € 50.000,00 rispetto alle annualità precedenti), il Servizio Cani Guida dei Lions ha ricevuto € 137.500,00 sulla base dell'attività svolta: 11 cani forniti gratuitamente a persone non vedenti residenti in Lombardia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!