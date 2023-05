Pronti a scendere in campo. Domenica 7 maggio al campo sportivo di via Ardemagni (Novara), infatti, ecco il 1° Torneo Automagenta.

Pronti a scendere in campo. Domenica 7 maggio al campo sportivo di via Ardemagni (Novara), infatti, ecco il 1° Torneo Automagenta. L'appuntamento vedrà protagonisti i Pulcini 2012 di diverse società della provincia e non solo: Polisportiva San Giacomo, Diavoletti di Vercelli, RG Ticino, Stresa Vergante, AC Magenta, San Gaetano Calcio, Cameri Calcio e Sparta Novara. Sarà, inoltre, un'importante occasione per rinnovare la sinergia tra Automagenta con il territorio e la fantastica collaborazione che ha instaurato con la Polisportiva, in attesa di un altro importante evento in arrivo per il mese di maggio.

