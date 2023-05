La stele del capitano è tornata al suo posto

Divelta qualche tempo fa, adesso la stele in ricordo del capitano francese caduto in combattimento in via del Gabbone a Turbigo il 3 giugno 1859, monumento inaugurato nel 2021 dall’Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859, insieme al Comune, è tornata, è tornata al suo posto.

Divelta qualche tempo fa, adesso la stele in ricordo del capitano francese caduto in combattimento in via del Gabbone a Turbigo il 3 giugno 1859, monumento inaugurato nel 2021 dall’Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859, insieme al Comune, è tornata, è tornata al suo posto. “E’ stata prudentemente ricollocata in una posizione più arretrata rispetto a prima, esattamente al centro dei tre gelsi anch’essi piantumati nel 2021. Un sentito grazie ai volontari del parco del Ticino per l’aiuto - scrivono dal gruppo - Ricordiamo a tutti che il capitano Ernest Charles Vanéechout riposa da allora nel cimitero turbighese”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!