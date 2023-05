Via i lavori al 'Barbara Melzi'

È partito questa mattina il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi di via Barbara Melzi nel tratto tra via Pio XI e via Moscova.

È partito questa mattina il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi di via Barbara Melzi nel tratto tra via Pio XI e via Moscova. In questo tratto di strada alberato su entrambi i lati i marciapiedi si presentano fortemente sconnessi per le radici che sollevano l’asfalto. Alla sistemazione del manto di copertura si accompagnerà su entrambi i lati la creazione di un’aiuola che collegherà tutti gli alberi con il duplice scopo di aumentare la superficie di terreno drenante e limitare l’azione delle radici degli alberi che emergono per cercare acqua. Per consentire i lavori, via Melzi sarà percorribile a senso unico nella direzione via Pio XI – via Moscova dalle 8:30 alle 18:00. Per il resto della giornata via Melzi sarà percorribile normalmente nei due sensi di marcia.

