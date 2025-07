Asfaltature sul Sempione

Da lunedì 14 luglio e per tutta la settimana il tratto compreso fra le vie Lampugnani e Barlocco sarà interessato da riqualificazione dei marciapiedi e lavori di asfaltatura.

opo il completamento dell’asfaltatura di via Venegoni e con i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di un tratto di corso Italia in svolgimento continuano con il Sempione gli interventi su alcuni degli assi principali della viabilità cittadina. Da lunedì 14 luglio e per tutta la settimana il tratto compreso fra le vie Lampugnani e Barlocco sarà interessato da riqualificazione dei marciapiedi e lavori di asfaltatura che si articoleranno in due fasi. Dal 14 al 16 luglio, dalle 9 alle 17, sul tratto di Sempione interessato dai lavori sarà predisposto un senso unico alternato con restringimento della carreggiata. A partire dal giorno 17 e sino al 19 luglio, nella corsia libera dai lavori da via Lampugnani a via Barlocco sarà istituito un senso unico di marcia in direzione Castellanza. I veicoli che percorrono il Sempione in direzione San Vittore Olona, arrivati alla rotatoria con via Barlocco, dovranno imboccare via Barlocco, prendere Largo Tosi e, da via Lampugnani, riguadagnare il Sempione.

