Che successi per la 'Polivilla'!

Alcuni atleti della Polisportiva si sono distinti con buoni risultati nella seconda prova del campionato provinciale CSI di atletica leggera su pista che si è svolta gli scorsi giorni a Ravello.

Soddisfazione per tutti. Soprattutto per i ragazzi partecipanti che si sono regalati un'occasione per cimentarsi nello sport con un sano spirito di competizione e regalandosi anche più di un sorriso in termini di buoni piazzamenti. Vi era anche una nutrita rappresentanza della Polisportiva Villa Cortese nella seconda prova del campionato provinciale CSI di atletica leggera su pista che si è svolta gli scorsi giorni a Ravello. Fra i trecento partecipanti si sono distinti una ventina di atleti diversamente abili del sodalizio villacortesino come Lorenzo Viganò, Fabio Mirarchi, Denis Rivolta e Antonella Napoli della cooperativa Cofol di Parabiago. Per loro buone soddisfazioni nelle prove di salto in lungo e 200 metri. "Per loro è stato un bellissimo pomeriggio - ha spiegato la loro istruttrice Graziella Bosai - ricco di novità ed esperienze importanti". Contentezza anche nelle parole del sindaco Alessandro Barlocco per il quale "gli atleti della Polivilla, dagli esordienti ai cadetti, hanno ottenuto ottimi piazzamenti garantento un buon bottino di punti alla società".

