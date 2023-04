SOI, che stagione per il volley!

Le due squadre di prima divisione, maschile e femminile, confermano la categoria, mentre la ‘terza femminile’ vola verso la promozione.

Come anche per le massime serie della Pallavolo, anche i campionati locali dilettantistici della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) sono arrivati al termine della ‘regular season’, ed entrano ora nella fase caldissima dei ‘playoff’. Tempo, dunque, di bilanci, e la SOI Inveruno non può che essere soddisfatta dalle prestazioni delle squadre di punta del proprio roster.

La stagione 2022/2023 prometteva di essere molto complessa per la prima divisione maschile. La sfida della nuova categoria, dopo la promozione ottenuta lo scorso anno vincendo il campionato di seconda divisione; una nuovo allenatore, Igor Pezzano, e più in generale, un equilibrio di squadra e di spogliatoio da ritrovare, tra nuovi innesti e abbandoni forzati. La squadra ha reagito con la forza del gruppo, guidato dal capitano Andrea Abramo, ed è riuscita a strappare una salvezza che dopo la prima metà di campionato sembrava lontana.

I primi match sono stati di certo i più complessi per la squadra inverunese, complice anche la nuova guida tecnica, che ha rimaneggiato non poco la formazione titolare dell’anno scorso, e una cronica mancanza di ritmo partita, che è stata senza dubbio la principale pecca della ‘prima maschile’ lungo tutta la stagione. Col traguardo in vista, però, i ragazzi sembrano aver ritrovato le giuste motivazioni per mantenere la categoria: la matematica salvezza è stata infatti incassata ad una giornata dalla fine e consolidata con una prestazione convincente nell’ultimo match della stagione, vinto per 3 a 2 al tie break.

Una stagione, quella 22/23, che è stata positiva anche per la prima divisione femminile. La squadra, occorre dirlo, ha sempre potuto contare su un tasso tecnico di ottimo livello per la categoria, in proporzione anche migliore rispetto a quello dei colleghi della maschile. Negli anni passati le soddisfazioni, anche a livello di trofei, sono state molte, ma anche la ‘prima femminile’ ha dovuto affrontare per questa stagione qualche abbandono, ed in generale una situazione tecnica da riorganizzare. Ciononostante, la categoria è stata confermata anche quest’anno, con un campionato concluso a nella prima metà della classifica grazie alla guida dell’allenatore Enrico Canonici col vice Lorenzo Garavaglia e della capitana Roberta Barni.

Notevole, e ultimo non certo per demerito, il risultato della terza divisione femminile, guidata dai coach Lorenzo Vitali e Massimo Molla. L’organizzazione, per la ‘terza’, è diversa, ed il campionato terminerà solo a fine maggio, ma attualmente il gruppo SOI sta competendo per la vittoria del campionato e per passare alla seconda divisione per la stagione 2023/24.

