Magenta, bocciofila... e paralimpica!

Magenta ospiterà la Gara Nazionale di boccia paralimpica categorie individuali BC1, BC2, BC3 e BC4. L'evento sportivo, che prende il titolo 'Città di Magenta', si svolgerà il 13 e 14 maggio presso la palestra comunale di Via Cardani. Si tratta di una organizzazione del Comune di Magenta insieme all'ASP Sportiva Superhabily che ha ricevuto i riconoscimenti CONI, Federazione Italiana Bocce e Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica e che è valida per il ranking nazionale.

Nella mattina di giovedì 27 aprile l'Assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello ha presentato l'evento in una conferenza stampa cui erano presenti anche il presidente Augusto Conti, gli atleti Matteo Volontieri, Mirco Garavaglia ed Elena Scolari con i relativi accompagnatori. “Per Magenta è un onore ospitare una gara di livello nazionale di una disciplina paralimpica e questo è stato possibile grazie all'incontro con l'Associazione Superhabily. Molteplici sono i valori connessi a questa competizione. A Magenta abbiamo una settantina di associazioni che si occupano di sport e la valorizzazione di ciascuna passa anche dalla volontà di far conosce e promuovere discipline meno note al grande pubblico. Portare come in questo caso un evento di boccia paralimpica non significa solo fare conoscere una disciplina particolare, ma l'iniziativa ha un forte valore di inclusività, perché questo sport è praticato da persone con disabilità anche gravi che, con il tempo, con la passione e il grande impegno, hanno saputo far guadagnare a questa disciplina un ruolo all'interno dei giochi paralimpici. Non solo agonismo, dunque, ma ogni disciplina paralimpica esprime e sviluppa per gli atleti integrazione sociale, autostima e inclusività. La boccia paralimpica è portatrice quindi di grandi valori non solo per chi la pratica ma anche per chi vi assiste, per questo abbiamo già contattato le scuole cittadine affinché questo weekend di sport sia una festa per la città e studenti e famiglie vengano a fare il tifo". Questo il commento dell'Assessore allo Sport.

