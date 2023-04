Una serie di incontri di lettura che avranno come tema i libri come ‘strumento di forza e consapevolezza’. Il primo venerdì 28 aprile.

Il ‘Maggio dei Libri’ è l’appuntamento annuale con il libro, proposto dal Centro per il Libro e la Lettura di Vanzaghello. In questa edizione, si promuove la lettura come ‘strumento di forza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi’. I libri contengono parole che possono contribuire a renderci più forti, più consapevoli, più pronti ad affrontare ingiustizie, sofferenze, ostacoli e a stimolare l’attività nella cura di tutto ciò che ci circonda, l’ambiente, gli animali e con loro anche noi stessi. Noi abbiamo pensato a quattro eventi per celebrare questa ‘forza’ della lettura:

Codice Rodari – 28 aprile ore 17, rivolto ai bambini, è una antologia di filastrocche per crescere sognando;

Il precipizio della vita – 12 maggio ore 21, è una occasione per favorire la diffusione del libro e stimolare la curiosità del lettore attraverso l’incontro con l’autore;

Le api: meraviglia della natura – 23 maggio, è l’occasione per incontrare tanti bambini delle scuole in occasione della Giornata mondiale delle Api e sensibilizzarli ai temi ambientali e della cura del Pianeta Terra;

L’intelligenza della Natura: le api protagoniste del benessere e sentinelle dell’inquinamento ambientale – 27 maggio ore 14-18, dedica un pomeriggio al tema dell’apicoltura declinato in un ventaglio di possibilità e di approcci. Dalle letture, alle presentazioni di libri, con laboratori scientifici e creativi e un seminario sul complesso ed affascinante mondo delle Api.

Una serie di incontri di lettura che avranno come tema i libri come ‘strumento di forza e consapevolezza’. Il primo venerdì 28 aprile.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!