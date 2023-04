Il 25 aprile con 'Jannacci e dintorni'

In occasione del prossimo 25 Aprile, Villa Restelli e ANPI di Olgiate Olona organizzano una manifestazione articolata in più momenti, culminante con lo spettacolo dedicato al cantautore milanese.

In occasione del prossimo 25 Aprile, Villa Restelli e ANPI di Olgiate Olona organizzano una manifestazione articolata in più momenti.

Si parte con il pranzo, su prenotazione alle ore 12:30, a seguire la presentazione del libro ‘La bestia di Bolzano’ con Stefano Catone e, alle ore 16:00 lo spettacolo della compagnia ‘Entrata di Sicurezza’ di Castellanza che presenterà il nuovo spettacolo ‘JANNACCI e dintorni’!

Per l'occasione sarà eseguito ‘Sei minuti all'alba’, un brano scritto a due mani da Jannacci e Dario Fo, delicato e allo stesso tempo dirompente che un critico ha così definito: "In pochi versi, e tutti dalla parte di un semplice ragazzo del popolo che racconta la sua vicenda, c'è l'intera storia degli anni della guerra partigiana in Italia".

Sono passi da imprimere nella nostra memoria affinché non si corra il rischio di vederli riaccadere.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!