Truffe con l'ipnosi

Entra nei bar, si dirige dove ci sono i baristi o i clienti o e cerca di ipnotizzarli. C'è una donna che, con questa tecnica, tenta di raggirare i malcapitati: un episodio è stato segnalato anche ad Arluno.

Entra nei bar, si dirige dove ci sono i baristi o i clienti o e cerca di ipnotizzarli. C'è una donna che, con questa tecnica, tenta di raggirare i malcapitati e l'episodio è assurto alla ribalta delle cronache nazionali. Un episodio è stato segnalato anche ad Arluno e per questo il sindaco Moreno Agolli, attraverso il suo canale social, ha ritenuto di dover mettere in guardia i suoi concittadini. "Gli episodi presentati hanno avuto luogo a Milano - spiega - ma due giorni fa la situazione si è ripetuta anche ad Arluno ed è probabilmente con la stessa truffatrice". Agolli conclude esprimendo "solidarietà alle vittime del raggiro" e invitando gli arlunesi a fare molta attenzione. Il fenomeno delle truffe, a volte solo tentate, altre volte purtroppo anche andate a segno, nell'Altomilanese non accenna a placarsi assumendo forme sempre differenti. I consigli che emergono nei diversi incontri proposti sul territorio e rivolti soprattutto agli anziani consistono in un'ampia gamma che va dal non fare entrare sconosciuti all'allertare le Forze dell'Ordine. Più di tutto, però, può la prevenzione che i cittadini sono chiamati a mettere in atto attraverso comportamenti avveduti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!