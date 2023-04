Le 'casette' per scambiare i libri

Le strutture saranno inaugurate in questi giorni in piazza Mazzini.

Una casetta dei libri è una postazione di bookcrossing, un luogo di scambio gratuito di libri su base volontaria. Un lettore lascia un libro che ha letto e prende in cambio un libro che non ha letto, il tutto gratuitamente. Un principio semplice, intuito, sociale, gratuito. Una modalità bellissima per condividere, tra tutta la comunità, la cultura condivisa e dare la possibilità di scambiare e prendere un buon libro in qualunque orario. “Prendere un libro anche al di fuori della biblioteca… un nuovo servizio per la nostra città - spiega Giuseppe Pignatiello, sindaco di Castano Primo - Questo venerdì sono state inaugurate in piazza Mazzini ‘Le Casette dei Libri’. Una bellissima iniziativa promossa dal Comune assieme a Fiore che Ride, Comitato Genitori e Consiglio Comunale dei Ragazzi”. Nelle intenzioni dei giovani consiglieri vi è sicuramente la speranza che questo nuovo servizio possa permettere a tanti bambini e ragazzi di avvicinarsi, a prescindere dagli orari della biblioteca, a molti libri, magari abbandonando per un po’ i dispositivi elettronici, permettendo a tutti di tornare a viaggiare con l’immaginazione e la fantasia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!