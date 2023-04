Sempre più bike friendly

Il biciplan della Città metropolitana di Milano selezionato tra trenta best practice internazionali per la plenaria annuale, in scena a Barcellona, della rete Time4all.

Una best practice vincente: ‘Cambio’, il biciplan della Città metropolitana di Milano protagonista alla plenaria del network internazionale Time4all, in scena giovedì 20 aprile, a Barcellona.

All’appuntamento della Rete dei tempi (cui aderiscono municipalità, metropoli e regioni internazionali) in scena nella città spagnola e fruibile anche online, su registrazione, dalle 14 la Città metropolitana di Milano porta l’esperienza e la progettualità di ‘Cambio’, in risposta alla domanda “Come incoraggiare una mobilità tempestiva e sostenibile fuori dalle grande città?” proposta tra i temi di quest’anno.

La buona pratica di ‘Cambio’ è stata selezionata tra altre trenta per essere raccontata in occasione dell’evento. Già in passato, l’ente di area vasta si era candidata con la sua positiva esperienza di ‘Smart working’ tra le best practice per la conciliazione dei tempi, tema chiave del network internazionale.

Quest’anno, sotto i riflettori finisce il biciplan, un ambizioso progetto di mobilità sostenibile e interconnessione tra i Comuni dell’area metropolitana, volto a favorire gli spostamenti in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. L’obiettivo è raggiungere, entro il 2035, una ripartizione modale in bicicletta pari al 20% del totale degli spostamenti e al 10% per gli spostamenti inter- comunali. 16 linee radiali, 4 circolari e 4 ‘Green way’ per collegare tutta l’area metropolitana, di cui 5 linee finanziate nell’ambito del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ per 50 milioni di euro, attraverso i ‘Piani integrati’. Le linee sono state identificate attraverso un processo partecipato insieme ai territori coinvolti:

• Linea 2 (Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni)

• Linea 5 (Segrate, Pioltello, Cernusco sul Naviglio, Vignate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Cassano d’Adda)

• Linea 7 (Peschiera Borromeo, Pantigliate, Mediglia, Paullo, Colturano)

• Linea 12 ( Cesano Boscone- fase 2 -, Cusago, Cisliano, Albairate, Abbiategrasso)

• Linea 15 (Pero, Rho, Pogliano Milanese, Lainate, Nerviano, Parabiago, Canegrate, San Vittore Olona, Legnano).

I lavori per la realizzazione delle super ciclabili partiranno nel 2023.

“Come Città metropolitana di Milano, siamo davvero orgogliosi di poter illustrare il nostro biciplan ai partner internazionali, nell’ambito della ‘Rete dei tempi’, realtà a cui l’Ente aderisce con convinzione e propositività – afferma Beatrice Uguccioni, Consigliera delegata alla Mobilità e Infrastrutture –. ‘Cambio’ è un progetto ambizioso, che risponde ad un’esigenza chiara: trasformare la bicicletta in un mezzo ovvio e quotidiano anche negli spostamenti tra Comuni e dal territorio al capoluogo. Un progetto che implica un cambio di mentalità: cambiare il modo in cui le persone si spostano quotidianamente nel territorio della Città metropolitana di Milano, aumentando la quota di spostamenti che vengono fatti in bicicletta, infatti, può trasformare positivamente il nostro modo di vivere, in meglio. I nostri obiettivi sono ridurre l’inquinamento, aumentare la sicurezza, favorire una crescita sostenibile che genera benessere e che incide sui tempi della vita e del lavoro. Ringrazio quindi i partner per questa opportunità e tutti coloro che si dedicano ai progetti di ‘Cambio’ e Rete dei tempi”.

