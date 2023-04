Starship, esplosione in volo

Si è concluso male il primo test effettivo di Starship, l’ultimo razzo progettato dalla Space X di Elon Musk, che è esploso in volo.

Già la scorsa settimana era in programma un volo di prova per la stessa astronave, il quale è stato poi abortito a soli dieci secondi dal ‘lift off’ programmato.

Oggi Starship, che nelle intenzioni di Musk sarà il vettore che riporterà l’uomo sulla Luna e che tenterà di arrivare fino a Marte, è riuscita a prendere il volo correttamente da Boca Chica, Texas, e tutto sembra aver funzionato nel modo giusto almeno fino al terzo minuto dal lancio, quando il primo stadio avrebbe dovuto separarsi dal secondo. La separazione non è avvenuta, e il razzo ha preso una traiettoria a spirale per poi esplodere.

Space X ancora non si è espressa a riguardo dell’eventuale problema occorso in fase di volo, ma l’esplosione non deve sorprendere. Era ben preventivata, infatti, nel caso in cui avesse dovuto verificarsi qualche problema: oltre ad essere stato il primo test in assoluto, anche un genio come Musk non è certo nuovo a problemi di questo tipo.

