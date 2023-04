Il 2 luglio in Piazza Martiri a Carpi (Modena) si terrà 'Il ritorno del Concertozzo', organizzato da Elio e le Storie Tese, il Trio Mdusa e CESVI.

La prima edizione del Concertozzo si è svolta lo scorso anno ed è andata sold out in pochi giorni dall’apertura delle prevendite. Era stata una grande festa imprevedibile, un vero e proprio greatest hits del repertorio di Elio e le Storie Tese, sempre in perfetto equilibrio tra divertimento sfrenato e consapevolezza sociale, con gli interventi del Trio Medusa, ospiti come Nico Acampora, ideatore e gestore di PizzAut, dove lavorano ragazzi con disturbi dello spettro autistico, le incursioni di Mangoni e Rocco Tanica e le esibizioni di band emergenti indipendenti e meritevoli. L’evento aveva raccolto 100.000 euro devoluti a CESVI per completare la ristrutturazione della scuola materna Arcobaleno di Bucha danneggiata dai bombardamenti e dall’occupazione dei soldati russi. La prima edizione del Concertozzo ha permesso di regalare a 300 bambini/e ucraini che sono tornati a frequentare la scuola, momenti di quotidiana normalità nonostante la guerra sia ancora in corso.

Per questa seconda edizione la serata prenderà forma con l’annuncio della lineup composta da alcuni dei migliori ‘artisti emergenti’ selezionati da Elio e le Storie Tese per aprire il loro concerto: lo youtuber doppiatore irriverente Fabio Celenza con il suo nuovo progetto musicale, la band al femminile Viadellironia felicemente inattuale e il polistrumentista Peppi con il suo creepy rock di canzoni d'amore e di leggero risentimento.

Peppi e Viadellironia si esibiranno anche il 1 luglio al Concertozzino, nel Piazzale Re Astolfo a Carpi, insieme al cantautore irriverente Elton Novara, l’autore, attore, comico e all’occorrenza cantante Silvio Cavallo, la cantautrice senza autotune Chiara L’altra, l’ormai personaggio di culto della scena underground Musicaperbambini che mescola elettronica, metal, musica medievale e filastrocche e The pax side of the moon, la band che ha calcato i ‘non palchi’ più inaspettati d’Italia tra cinismo e goliardia.

Anche il Concertozzino del 1° luglio si prospetta quindi uno show imprevedibile con la direzione artistica di Elio e le storie Tese che hanno selezionato per il pubblico degli artisti che non possono mancare nel background musicale di chi ama la buona musica. Ingresso libero dalle ore 19.00.

Parte del ricavato verrà devoluto a CESVI per sostenere CASE DEL SORRISO, un programma dedicato a bambini e giovani donne in situazione di emarginazione e disagio, finalizzato alla promozione e realizzazione dei loro diritti fondamentali. Il programma prevede luoghi fisici, le Case del Sorriso, in cui vengono erogati servizi, ma anche progettualità mirate a costruire percorsi di protezione e rendere le persone accolte artefici del proprio futuro. Attualmente CESVI gestisce 5 Case del Sorriso in Italia e 7 nel mondo.

L’evento è prodotto e organizzato da Hukapan e Imarts, in collaborazione con Comune di Carpi. Si preannunciano due giorni di grande festa con musica e intrattenimento, coinvolgenti e indimenticabili! Media partner Radio Deejay, che trasmetterà in diretta il Concertozzo del 2 luglio. Si ringrazia lo studio grafico che cura l'immagine di Elio e le Storie Tese, Jekyll e Hyde, www.jeh.it. Prevendite per il 2 luglio su Ticketone.it

