Dal 20 al 24 aprile, Archeologistics propone la scoperta di alcuni luoghi legati alla Resistenza e alla solidarietà: il centro di Varese, Villa Gonzaga a Olgiate Olona e il bunker tedesco a Marnate.

Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, organizza ‘In quel giorno d’aprile - visite guidate nei luoghi del dolore e della cura’, una serie di visite guidate ai luoghi della resistenza tra Varese ed il Lago Maggiore. In occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, propone dei momenti per scoprire e conoscere quei luoghi che sono stati testimoni dei fatti della Seconda Guerra Mondiale e delle persone che hanno contribuito alla liberazione dell’Italia.

Sabato 22 aprile, si va alla scoperta de “I luoghi della cura di Varese”. In circa due ore, si andrà alla scoperta del centro di Varese sulle tracce di chi non si voltò dall’altra parte e accolse, come la famiglia Macchi, Calogero Marrone e le suore di San Giuseppe che tesero la mano e aiutarono le persone a vivere. Ritrovo alle 11 in piazza Montegrappa a Varese.

Domenica 23 aprile, è in programma la visita a Villa Gonzaga di Olgiate Olona (VA). Con “Dalle colonie alla guerra” si potranno ammirare i dipinti a tempera realizzati dal disegnatore e illustratore del Corriere dei Piccoli Antonio Rubino nel 1936 (quando la Villa era gestita dall’Opera di Prevenzione Antitubercolare Infantile - OPAI - che si occupava di assistere bambini affetti da diverse patologie). Le pareti di Sala Alba custodiscono dei fumetti figli della cultura colonialista dell’epoca. Il ritrovo è alle 16 in via Greppi a Olgiate Olona.

Ultimo appuntamento, lunedì 24 aprile a Marnate (VA) per la visita al bunker tedesco. Questa struttura creata dal comando tedesco, pensata forse per situazioni di emergenza, diventò luogo di scontro proprio a ridosso del 25 aprile. Ritrovo alle 16 nel parcheggio di piazza IV Novembre a Marnate. Durata della visita, circa 2 ore.

Ogni visita ha un costo di 12 euro a persona (8 euro per i ragazzi 6-18 anni, gratuito fino a 5 anni), comprensivo di biglietto di ingresso e visita guidata.

Per informazioni e prenotazioni: bit.ly/25aprile2023

