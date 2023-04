Il 'Festival dei Fiori'

Con un comunicato su Facebook il Sindaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti ha annunciato alla cittadinanza la prima edizione del Festival dei Fiori cuggionese.

In questo caso... si può davvero dire che a Cuggiono ‘sboccia’ una nuova iniziativa. Con un comunicato su Facebook il Sindaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti ha annunciato alla cittadinanza la prima edizione del Festival dei Fiori cuggionese. “È un piacere informarvi che quest’anno si terrà la prima edizione del Festival dei Fiori all’interno degli spazi di Villa Annoni nei giorni 29, 30 aprile e 1 maggio 2023 - commenta il primo cittadino - L’evento, organizzato dall’associazione Iperbole e patrocinato dal comune di Cuggiono, vedrà la presenza di stand per la vendita diretta di piante, fiori, prodotti artigianali e artistici, il tutto contornato da dimostrazioni, degustazioni e intrattenimento per tutta la famiglia. Nei prossimi giorni verrà condiviso il programma dettagliato dell’evento, nel frattempo vi invitiamo a partecipare numerosi a questa nuova occasione di vivere insieme uno spazio che è un vanto per il nostro paese e che si conferma capace di attrarre numerose realtà del territorio: Villa Annoni”.

