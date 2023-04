L’evento sarà il primo di una serie che vedrà impegnati attivamente i commercianti cassanesi, uniti nella promozione della Città, in vista dell’imminente arrivo della Tappa del Giro d’Italia.

Durante la mattinata di domenica 23 aprile, presso la suggestiva cornice di Villa Oliva a Cassano Magnago, si svolgerà l’evento ‘Benessere in Rosa’ organizzato da Lo studio di Sabrina Maffioli con l’associazione Vivi Cassano.

L’evento, patrocinato dal Comune, sarà il primo di una serie che vedrà impegnati attivamente i commercianti cassanesi, uniti nella promozione della Città, in vista dell’imminente arrivo della Tappa del Giro d’Italia.

Grazie all’intraprendenza della Dott.ssa Sabrina Maffioli, operatrice olistica con ventennale esperienza nella pratica di Medicina Cinese e Fitoterapia, titolare de Lo Sudio e forte di un passato da infermiera strumentista di sala operatoria, sono state coinvolte numerose realtà del territorio, che proporranno al pubblico attività di gruppo, conferenze e laboratori didattici tutte incentrate sul miglioramento della performance fisica e sulla serenità psicologica per gli sportivi.

La mattinata cassanese prenderà il via alle 10.00 e proseguirà fino alle 13.00 circa, con appuntamenti e dimostrazioni cadenzati nel tempo, per dare ai presenti la possibilità di partecipare al maggior numero di attività possibili nelle sale interne di Villa Oliva o negli ampi spazi all’aperto nel parco della Magana, dove si svolgeranno le prove collettive.

Ai visitatori verranno offerte esperienze emozionali diverse, suddivise tra conferenze in Villa, attività di gruppo in mezzo al verde a cura dei numerosi professionisti, momenti di svago per tutta la famiglia e anche una passeggiata per gli amici animali.

Da registrare anche la gradita partecipazione dei rappresentanti della sezione Cassanese dell’Avis sempre in prima linea per propagare la cultura del dono di sangue e plasma foriera di notevoli benefici per la comunità affiancati dall’ADMO ( Associazione Donatori di Midollo Osseo ) provinciale di Varese che per l’occasione istituiranno un “Charity Corner” per ricordare come la solidarietà vada di pari passo con lo sport nella formazione di una società più coesa e solidale.

L’organizzatrice Dott.ssa Sabrina Maffioli ha dichiarato: “Quest’anno la mia proposta, supportata dal gruppo di Vivi Cassano che ringrazio, è interamente dedicata allo sport per celebrare l’arrivo della Tappa del Giro d’Italia.

Insieme ai Professionisti del benessere offriremo una visuale differente della preparazione sportiva adatta sia agli amatori che agli agonisti inoltre coinvolgeremo i visitatori che vorranno intrattenersi con le attività per famiglie e per gli amici animali.

Sono veramente grata e emozionata di questa grande possibilità che il Comune di Cassano Magnago ci ha dato e invito tutti i Cittadini Cassanesi e dei paesi limitrofi a presenziare”.

Tutte le sessioni del programma si svolgeranno anche in caso di maltempo e saranno completamente gratuite, ed il programma dettagliato è disponibile alla pagina Facebook del gruppo Vivi Cassano o sulla pagina instagram @vivicassano2022.

