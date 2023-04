Le Alpi come palcoscenico

Dal 10 giugno al 3 settembre torna nel cuore della Val D’Ossola la programmazione di Tones Teatro Natura, il meraviglioso teatro di pietra ai piedi delle Alpi.

Il futuro del Pianeta e i grandi conflitti del presente. La valorizzazione della creatività giovanile e del territorio e gli appuntamenti con i grandi artisti nazionali e internazionali. Visioni tecnologiche e condivisioni fra comunità umana e habitat naturale.

Dal 10 giugno al 3 settembre, torna nel cuore della Val D’Ossola la programmazione di Tones Teatro Natura, il meraviglioso teatro di pietra ai piedi delle Alpi, nato nel 2021 dalla volontà della Fondazione Tones on the Stones di trasformare l’omonimo festival di creazione contemporanea a carattere immersivo in uno spazio progettuale e performativo stabile in grado di ospitare una vera e propria stagione multidisciplinare. Un luogo unico, realizzato in una ex cava di granito di Oira Crevoladossola grazie a un profondo processo di riqualificazione ambientale, concepito a partire da una diversa visione del rapporto fra programmazione culturale e paesaggio naturale, a seguito di una profonda riflessione scaturita dalla crisi pandemica.

Prodotta dalla Fondazione Tones on the Stones, la terza stagione presenta un programma denso e articolato fra teatro, danza e musica, accogliendo anche quest’anno, dal 20 al 23 luglio, il festival internazionale Nextones, giunto alla decima edizione, curato e coprodotto con Threes Productions e dedicato alla più radicale sperimentazione nel campo dell'arte audiovisiva e della musica elettronica; ma anche Campo Base, il festival che esplora i temi del rapporto tra uomo e natura, la cultura della montagna e gli sport outdoor, la cui terza edizione è in programma dall’1 al 3 settembre.

Tutte le informazioni sugli eventi in programma e per i biglietti al sito tonesteatronatura.com.

