Due libri, tre leggende del basket NBA

Due libri per celebrare tre leggende del basket NBA, tre fenomeni che rappresentano delle vere e proprie icone mondiali di questo sport. Kobe Bryant, LeBron James e Steph Curry.

Due libri per celebrare tre leggende del basket NBA, tre fenomeni che rappresentano delle vere e proprie icone mondiali di questo sport. Kobe Bryant, LeBron James e Steph Curry: così distanti nel modo di giocare il basket, ma così vicini nella loro mentalità vincente e nella loro capacità di dominare qualsiasi situazione.

Sempre protagonisti, sempre (o quasi) vincenti, sempre da esempio anche fuori dal campo. I libri “Kobe. Mamba Out” e “LeBron vs Steph. Testa a testa” dell’editore Kenness e scritti entrambi da Claudio Pellecchia, raccontano al meglio i percorsi delle stelle NBA, fotografando i momenti chiave delle rispettive carriere e delle rispettive vite.

A cominciare da quella tragicamente stroncata di Kobe Bryant, uno dei giocatori più amati di sempre, un vincente che non ha mai smesso di essere se stesso, a cominciare dal profondo legame con l’Italia. Il libro “Kobe. Mamba Out”, descrive in particolare l’ultima stagione di Kobe, quella dell’addio. Emozioni, paure e sensazioni vissute da Bryant nel suo lungo saluto al mondo del basket e della NBA.

Retroscena e aneddoti di una stagione memorabile, ultimo atto di una carriera da leggenda culminata in quel commovente 13 aprile 2016, sua ultima partita da professionista. Uno degli interpreti più iconici e irripetibili, certo, ma anche un accentratore controverso: la sua ultima stagione, scandagliata nel libro di Pellecchia, un tributo ad un amore sconfinato, quello di Kobe per lo sport che lo ha reso famoso, che tanto gli ha dato e a cui ha dato tutto.

Dal basket che fu, a quello del presente, il secondo libro in uscita per Kenness racconta invece la mitica rivalità tra LeBron James e Steph Curry. “LeBron vs Steph. Testa a testa”, altra opera di Claudio Pellecchia, sviscera una rivalità tra due atleti così diversi e, allo stesso tempo, così uguali: dall’ospedale di Akron che ha dato i natali a entrambi alle sfide NBA, le strade dei due giocatori destinati a caratterizzare quest’epoca si sono intrecciate, in maniera più o meno diretta, molto più di quanto anche loro stessi avrebbero immaginato.

Ma non è ancora finita e questi fenomeni hanno ancora intenzione di illuminare i palcoscenici di tutto il mondo: uno contro l’altro ma anche uno insieme all’altro nell’essere portavoce di una comunità troppo spesso obbligata a combattere per ottenere i propri diritti. Da “Kobe. Mamba Out” a “LeBron vs Steph. Testa a testa”: storie di chi ha scritto la Storia di questo sport, di chi ha fatto appassionare milioni di persone in tutto il mondo, di chi lascia, già oggi, un’eredità pesantissima e una strada tracciata per chi verrà dopo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!