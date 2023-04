"Mossi da una promessa..."

Ci troviamo di fronte a giorni imponenti e accoglienti. Imponenti: in questi giorni si manifesta una vita nuova e bellissima. Accoglienti: in questi giorni è abbracciata e racchiusa la vita di tutti gli uomini e le donne; di tutti noi.

Ci troviamo di fronte a giorni imponenti e accoglienti. Imponenti: in questi giorni si manifesta una vita nuova e bellissima. Le parole, i gesti, i sentimenti e le scelte che vedremo compiersi in Gesù racchiudono tutta la grandiosità e lo splendore di una vita piena di ogni sfumatura, di ogni sapore e suono della storia; si dispiega davanti ai nostri occhi lo splendore rivoluzionario di un mondo diverso e possibile, di un regno di giustizia. Accoglienti: in questi giorni è abbracciata e racchiusa la vita di tutti gli uomini e le donne; di tutti noi. Nelle parole, nei gesti, nei sentimenti e nelle scelte degli uomini e delle donne, discepoli del Maestro, trovano ospitalità le nostre vite. Ogni relazione, ogni progetto, ogni dolore e fallimento, ogni ricerca e speranza con tutti gli slanci e le contraddizioni trovano casa in questi giorni. Questi sono i giorni del Figlio dell’uomo in cui si manifesta la Gloria del Figlio di Dio e si raccolgono le vite di tutti i figli degli uomini. Questi sono i giorni “autentici”! Si manifesta l’autentico volto di Dio: nella Pasqua di Gesù Dio ha completamente mostrato se stesso come il Dio vicino ad ogni vittima del mondo e il Dio “amante della vita”. Egli desidera unicamente la vita e non vuole la sofferenza e la morte. In questi giorni si manifesta l’autentico volto di Gesù di Nazareth: egli non sta tra i morti, ma tra i vivi; non va cercato nell’elenco nobile dei grandi valori passati e dei grandi maestri della storia, ma nella realtà della vita che scorre ogni giorno. È il Messia e il Signore su cui converge tutta la nostra storia. In questi giorni si manifesta l’autentico volto dell’uomo: la solidarietà di Gesù con i suoi amici, condotta “fino alla fine”, mostra che non c’è altro destino per gli uomini e le donne, nessuna altra volontà di Dio su di noi all’infuori dell’essere conformi alla vita, alla morte e alla resurrezione del Figlio. Se stai cercando ci capire quale strada ti attende, quale progetto la vita stia intrecciando per i tuoi giorni, allora entra fiducioso e determinato in questi giorni e lasciati portare dalla corrente di grazia che qui scorre impetuosa. Imponenti e accoglienti questi giorni assomigliano ad una cattedrale romanica edificata da grandi blocchi di pietra solidi e stabili, costruita a misura di ogni pellegrino. Ad una cattedrale del genere si accede sempre attraverso un portale. Se avete mai contemplato un portale romanico (penso ad esempio all’ingresso della cattedrale di Lucca o di Como) avrete visto sequenze di figure segnate da un tratto grezzo, essenziale, e da proporzioni sbagliate in posizioni buffe. Sono spesso immagini difficili da decifrare che suscitano curiosità ed allo stesso tempo accendono in noi timori e desideri nascosti. Un portale è la promessa, scolpita nella roccia, di ciò che ci attende all’interno e il comando di attraversarlo per entrare, contemplare e vivere lo scenario che dischiude oltre di sé. Proprio come un grande portale romanico, ogni inizio della nostra vita ha la forma di una promessa e di un compito. Quando nasciamo è lo sguardo di nostra madre, il suo abbraccio, il suo seno che si offrono a noi come bontà di vita e urlano alla nostra carne: “Vivi! Respira, nutriti, cresci perché vale la pena vivere! Vivi! Io ti prometto che ci saranno momenti faticosi e deludenti, ma ne varrà la pena!”. Quando iniziamo una storia d’amore la voce, il corpo, lo sguardo della persona che ci attrae urlando alla nostra libertà: “Scegli! Accetta di metterti in gioco, impegnati, investi il tuo futuro”. Quando iniziamo un’impresa, un progetto, l’immagine di ciò che sarà, il sogno che si dispiega davanti ai nostri occhi urla al nostro impegno: “Sforzati! Spendi energie, risorse, futuro. Rischia!”.Ogni inizio è mosso da una promessa.

