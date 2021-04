“Ora è tempo per una vita nuova”: la riflessione di don Stefano Cucchetti per vivere questi giorni di Pasqua.

Nel racconto biblico dell’esodo c’è un particolare che spesso dimentichiamo: quando il popolo eletto arriva, dopo più di 40 anni passati nel deserto, a varcare il Giordano deve fare i conti con la “costruzione” di una vita nuova! Non basta entrare nella terra promessa, non basta sperimentare la forza di Dio che dona vittorie contro le popolazioni che si incontrano, è necessario decidere quale forma di vita assumere… quale struttura dare al proprio vivere personale, familiare e sociale. Di fronte agli occhi degli israeliti si presenta una tentazione: ricostruire in piccolo la stessa struttura della vita che avevano sperimentato in Egitto o negli anni della convivenza forzata vagando nel deserto. È a Sichem, in questa località minuscola nel cuore della Palestina, che Dio comunica al suo popolo che solo se era disposto ad inventarsi una vita totalmente nuova, libera da certezze e da schemi, avrebbe davvero potuto custodire il dono della libertà e della terra. Questa Pasqua viviamola a Sichem! La vita che vivevamo prima di tutta questa situazione (bella o brutta che fosse!) non è semplicemente più possibile… davanti a noi c’è una terra nuova che chiede il coraggio e la creatività di una vita nuova. Tutto deve cambiare: può far paura se pensiamo che tutto dipenda dai nostri successi o dai nostri fallimenti; può entusiasmare se ci affidiamo al fatto che, nonostante qualunque riuscita o caduta, nulla potrà toglierci il dono ricevuto.

