La salita al campanile

Domenica 16 aprile dalle 14.30 alle ore 17.30 sarà possibile effettuare una visita al campanile della chiesa Parrocchiale di Dairago, appena restaurato. Si salirà in gruppi da 5 persone coadiuvati dalla Protezione civile: la visita durerà 30 minui. Per prenotazioni basterà chiamare la segreteria parrocchiale, (lunedì, giovedì e sabato 9 - 11) e scegliere quale orario si preferisce.

