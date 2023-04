Vegas Jones al Cini Music Festival

Domenica 16 aprile la centralissima piazza Gramsci a Cinisello Balsamo ospiterà la prima edizione del “Cini Music Festival”.

L’hinterland di Milano è pronto a trasformarsi in un’isola felice, ricca di musica, intrattenimento e tanto divertimento. Domenica 16 aprile a partire dalle 13, la centralissima piazza Gramsci a Cinisello Balsamo (Milano) ospiterà la prima edizione del “Cini Music Festival”, un festival organizzato dall’agenzia LÜB che promette di prendersi immediatamente la scena musicale del capoluogo lombardo.

Sono in totale 13 gli artisti che per 10 ore non-stop si esibiranno sul palco del “Cini Music Festival” tra concerti live e dj set. Un mix tra grandi nomi del palcoscenico musicale italiano e artisti emergenti. Spicca su tutti la presenza il prossimo 16 aprile di Vegas Jones, cinisellese doc che per la prima volta si esibirà davanti al pubblico della “sua” Cinisello Balsamo, città dove è nato e cresciuto. Tanta attesa anche per le esibizioni di Kharfi, Skarlett, Urban Legend e Luca Testa, numero 136 della classifica Dj Mag, che arriverà sul palco del “Cini Music Festival” dopo il tour negli Stati Uniti. La scaletta completa degli artisti è disponibile sul profilo Instagram del Cini Music Festival.

L’evento è completamente gratuito, e non sarà solo musica. Per tutta la durata del festival l’area intorno alla piazza sarà animata dalla presenza di street food, di stand e di attrazioni gratuite. Il media partner dell’evento sarà Il Pertini Radio che sarà presente con i propri speaker per interviste e per la creazione di contenuti social dedicati, intrattenendo i presenti tra un live e l’altro.

«Sarà emozionante vedere così tanti artisti esibirsi sul palco in piazza Gramsci a Cinisello Balsamo– dichiarano da LÜB -. Molti di loro, tra cui Vegas Jones, sono di Cinisello e tengono davvero tanto all’opportunità di portare nella loro piazza il loro repertorio. Ma più generale, porteremo a Milano un festival ricco di grandi nomi, che hanno già partecipato a importanti eventi in giro per tutto il mondo, da Gallipoli fino a Miami. Ci aspetta un Festival senza precedenti, con 10 ore di musica, intrattenimento e tanto divertimento: piazza Gramsci diventerà un’isola felice adatta a tutte le età».

