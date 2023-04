"Diamo lavoro": un progetto virtuoso

Lo strumento di politica attiva del lavoro attivato dalla Fondazione San Carlo e gestito a Legnano attraverso la Caritas Ambrosiana funziona: in poche settimane il primo contatto ha già avuto un effetto concreto con l’arrivo alla Sant’Erasmo di un tirocinante.

Un nuovo tirocinio di tre mesi che ha come obiettivo finale un’assunzione definitiva: è questo il primo frutto della collaborazione nata tra la Fondazione Sant’Erasmo e il servizio “Diamo lavoro”, strumento di politica attiva del lavoro promosso da Caritas Ambrosiana e gestito attraverso il suo servizio Siloe e la Fondazione San Carlo, che ha una sua estensione a Legnano attraverso la Caritas Ambrosiana locale.

Il nuovo tirocinante della Sant’Erasmo è un 58enne che si occuperà dei servizi di manutenzione generale ma per comprendere il significato di questa collaborazione è necessario fare un passo indietro. A partire dallo slogan “valore, opportunità e speranza”, il servizio attivato dalla Fondazione San Carlo e approdato a Legnano nel 2019, è infatti riuscito a mettere insieme le necessità di chi vuole ricostruire la propria vita lavorativa e delle aziende che sono alla ricerca di personale da formare e che, in più, trovano uno stimolo ulteriore nel finanziamento esterno che rende il primo approccio con il lavoratore esente da rischi economici.

Il contratto di tirocinio da tre o sei mesi che costituisce il primo passo di questo percorso virtuoso è interamente sostenuto, infatti, dalla stessa Fondazione San Carlo. Al servizio possono accedere disoccupati da una data successiva al 30 giugno 2015 o occupati fino a 12 ore/settimana, oppure disoccupati da prima di luglio 2015 con almeno tre mesi di contratto anche non continuativa dopo tale data e giovani fino a 24 anni che vivono in famiglia. Le indennità garantite nei tirocini in azienda non sono inferiori ai 500 euro mensili e tra le altre cose possono coesistere, senza intaccarne il valore, con il reddito di cittadinanza.

“La fascia d’età delle persone che si rivolgono al servizio è collocabile tra i 35 e i 55 anni: c’è chi ha da poco perso il lavoro e non riesce a reinserirsi perché il mercato ordinario chiede altro, c’è chi ha avuto altre difficoltà ma ha uguale necessità di lavorare – ci aveva raccontato solo qualche settimana fa Alberto Fossati, tra quanti si occupa del servizio in seno al Decanato Caritas di Legnano -. Il più delle volte si tratta di persone che possono trovare un tirocinio lavorando in bar e ristoranti, facendo servizio al tavolo, oppure impegnarsi in imprese che si occupano di pulizie: talvolta abbiamo anche persone con specializzazioni specifiche, ma è più raro. Soltanto nell’ultimo mese abbiamo avviato altre sette, otto tirocini e abbiamo avuto la soddisfazione di una nuova assunzione tra quanti hanno concluso il primo tirocinio”. Da quando il servizio è stato avviato nel nostro territorio oltre trecento persone hanno provato a cogliere questa opportunità, una sessantina di questi hanno effettuato un tirocinio e oltre venti di questi tirocini hanno trovato infine lo sbocco definitivo in un’assunzione da parte delle aziende.

Anche la Fondazione Sant’Erasmo, venuta a conoscenza del servizio “Diamo lavoro”, ha trovato ora un primo punto di collegamento e un nuovo tirocinante portato attraverso la Fondazione San Carlo ha iniziato a operare alla Sant’Erasmo a inizio aprile: l’uomo, 58 anni, ha avuto accesso a un tirocinio di tre mesi finanziato e si occupa ora dei lavori di manutenzione generale. Se tutto andrà come previsto, l’intenzione è di arrivare poi a un contratto definitivo in senso alla Fondazione Sant’Erasmo a conclusione di questo periodo di prova. “È confortante sapere che anche nel nostro territorio esistono realtà che lavorano per trasformare la teoria delle politiche attive del lavoro in interventi concreti – è il commento del direttore della Fondazione Sant’Erasmo, Livio Frigoli -. A noi sono bastate poche settimane per dare la forma a una collaborazione e siamo convinti che anche altre aziende potranno trovare un supporto nella formula scelta dalla Fondazione San Carlo. Tutto questo a vantaggio di chi, non più giovane, dopo un momento di difficoltà ha la necessitò di lavorare, ripartire e reinventarsi”.

Lo sportello “Diamo lavoro” che si dedica al servizio è aperto alla Caritas di piazza San Magno, il mercoledì mattina, dalle 9 e 30 alle 11.30: per avere informazioni è possibile contattare i referenti attraverso il numero 3711207105 o attraverso la mail ffllegnano [at] libero [dot] it.

