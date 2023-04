Fotografie e ricordi: flashback e emozioni

Giunta alla sua ottava edizione, la mostra fotografica “ESF: protagonisti della fotografia” ritornerà anche quest’anno presso le sale di Villa Annoni dal 5 al 21 maggio.

L’esposizione, organizzata dal collettivo cuggionese ‘Talpa’ e patrocinata da molti Comuni e persino da Regione Lombardia e Commissione europea, vedrà protagonisti sei gruppi di fotoamatori, che per quest’edizione si sono dati come tema comune il ‘flashback’ inteso come ‘ricordo di un’emozione’.

L'inaugurazione si terrà venerdì 5 maggio alle ore 21 presso Villa Annoni a Cuggiono. La mostra sarà aperta il sabato e la domenica, fino al 21 maggio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Durante tutta la durata dell’esposizione si terranno anche eventi collaterali, come serate a tema con esperti e workshop pratici.

