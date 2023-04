‘Invece il 100 c’è!’

Un’occasione preziosissima per crescere insieme, genitori e bimbi.

Un’occasione preziosissima per crescere insieme, genitori e bimbi. Il Comune di Inveruno, insieme con Azienda Sociale e con il finanziamento di Regione Lombardia e con la collaborazione delle cooperative Orsa e Kinesis, organizza due laboratori creativi per bambini fino ai cinque anni e per i loro genitori, che si terrano entrambi presso l’asilo nido “Don Luigi Sacchi” in via Benedetto Croce 12.

Il primo si svolgerà nella mattinata del 15 aprile, dalle 10:30 alle 11:30, con il titolo ‘Laboratorio ludico espressivo-creativo per genitori e bambini’.

Il secondo, invece, nel pomeriggio del 20 aprile, dalle 17:00 alle 18:00, col titolo ‘Lettura animata per genitori e bambini’.

È necessaria, per partecipare, la prenotazione, da comunicare via mail all’indirizzo 41a56 [at] cooperativaorsa [dot] it entro il 10 aprile.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!