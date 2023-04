‘Degustazioni Arte-gianali’

Una collaborazione inedita per unire le due esperienze sensoriali fondamentali dell’uomo. Il gusto e la qualità della birra artigianale incontrano le melodie del Corpo musicale Santa Cecilia di Inveruno, per un’esperienza unica tra musica e sapori.

Sabato 15 aprile, dalle 19:00 presso la ‘Factory’ del Birrificio di Legnano a Inveruno (via della Tecnologia, 2), si terrà il concerto-degustazione “Degustazione Arte-gianali”, che vedrà protagonisti insieme il mastro birraio Emanuele Loaldi, a guidare gli assaggi, e la banda inverunese, diretta dalla maestra Rosabianca Perego.

La prenotazione è obbligatoria ed è richiesto il pagamento anticipato. Per tutte le informazioni e per prenotare il contatto di riferimento è quello di Luca: 392 846 7216.

