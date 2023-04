Incetta di record per gli atleti SOI

Gli atleti inverunesi in grande spolvero alle gare di Busto Arsizio.

Gli atleti della SOI si sono distinti con ottime prestazioni alle gare del Meeting Bronze di Busto Arsizio, organizzato dal Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ottenendo anche moltissimi record personali.

Arianna Oldani, della categoria Allievi, ha ottenuto il suo miglior risultato personale sui 400 metri a ostacoli in 1:05.62, classificandosi terza assoluta e prima nella sua categoria, e ottenendo il clamoroso risultato della qualificazione per i Campionati Italiani di Categoria che si terranno a Caorle.

Ottimo risultato anche per Lorenzo Garavaglia, che ha ottenuto il suo record personale gareggiando anche lui nei 400 ostacoli categoria Allievi, classificandosi quarto assoluto, e per Alessia Gorla, che si è classificata quinta assoluta nei 200 metri piani per la categoria Juniores. Personal best anche per Margherita Cucchetti e Emma Oldani, anche loro atlete Juniores che hanno gareggiato nei 200m piani.

Ottimi risultati anche per le distanze più lunghe, con Camilla Ballocchi e Filippo Ramponi che hanno fatto segnare anche loro il proprio miglior tempo negli 800 metri piani.

