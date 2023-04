Doppia coppia per i cuori

Un’iniziativa di successo per insegnare il giusto stile di vita. Per la prevenzione delle malattie cardio e cerebrovascolari.

Un’iniziativa di successo per insegnare il giusto stile di vita. Per la prevenzione delle malattie cardio e cerebrovascolari. Domenica due aprile si è tenuta, nel Parco del Ticino, la camminata organizzata dalle due associazioni Amici del Cuore Altomilanese e ALICE (Associazione per la Lotta all’Ictus CErebrale), che aveva l’obiettivo di sensibilizzare alle giuste abitudini contro quelle che sono tra le principali cause di morte della nostra società avanzata.

La camminata, che ha seguito un percorso ad anello di circa quattro chilometri con partenza e arrivo dal Canoa Club di Castelletto di Cuggiono, ha visto la partecipazione di due gruppi di appassionati del castanese e in totale di oltre centocinquanta persone tra ex pazienti e familiari. «Evidentemente la sinergia tra le due associazioni ha funzionato», ha commentato Maria Teresa Perletti, ex sindaco di Cuggiono e attuale vicepresidente dell’associazione Amici del Cuore, la cui presidente, la dott.sa Roberta Dell’Acqua, è stata tra le partecipanti insieme con il marito e con i suoi due piccoli. Con loro, anche il sindaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti e l’assessore Marco Testa.

“Eravamo incuriositi circa la partecipazione all’evento – ha continuato Perletti –, perché quest’anno abbiamo scelto un percorso diverso rispetto a quello tradizionale che seguivamo per Cur cunt al Coeur (dall’Ospedale di Cuggiono a Villa Annoni). Di sicuro però la bellezza del paesaggio del Parco del Ticino ci ha aiutato a raccogliere un grandissimo numero di partecipanti, cosa di cui siamo molto felici. E in più, con questo percorso ‘meno urbano’ abbaiamo anche risparmiato un po’ di lavoro ai nostri vigili”.

Ancora a riguardo dell’iniziativa, Perletti ha detto che l’intento di collaborare anche con ALICE era quello di “fornire un esempio chiaro di prevenzione completa, che riguardi non solo le malattie cardiache, ma anche quelle cerebrovascolari. Anche per questo abbiamo deciso di offrire, alla fine della camminata, un rinfresco salutare da imitare tutti i giorni: crackers, mele ed acqua”.

Facendo poi il punto delle prossime iniziative, Perletti ha ricordato che già nei mesi scorsi Amici del Cuore ha tenuto una conferenza a Robecchetto, e altre ne sono in programma, ma soprattutto ha spiegato il prossimo progetto di uno sportello di ascolto per i pazienti: “Come associazione abbiamo ottenuto un ufficio nello stabile dell’Ospedale di Cuggiono che usiamo come sede sociale, e lì vogliamo fornire un servizio di ascolto rivolto ai pazienti. Ci saranno alcuni dei nostri volontari, nonché ex pazienti loro stessi, che si offriranno per questa cosa, e saranno coordinati dalla dottoressa Dell’Acqua, il cui contributo alle nostre iniziative è di un valore assoluto”.

