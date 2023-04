Colori eleganti senza bisogno di eccessi

"Eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare."

Te la ricordi la celebre frase di Giorgio Armani “ Eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare ”?

Una frase celebre e sempre attuale, che rispecchia in pieno la nostra filosofia di lavoro.

Per dirla con una citazione di un altro grande stilista, Balenciaga, “ La moda è eliminazione ”, cioè non è aggiungere, aggiungere, aggiungere, ma equilibrio tra le forme (del viso), il proprio incarnato e i propri desideri.



Ogni volta che realizziamo un colore o una schiaritura, ci ispiriamo proprio alla parola Equilibrio. Essa riassume il giusto punto di contatto tra ciò che la moda detta con le sue regole e ciò che meglio si addice al proprio aspetto. Non ci piacciono eccesso e vistosità perché si può essere eleganti a qualsiasi età con raffinatezza e delicatezza.



La tecnica che utilizziamo in salone si chiama Etoilage che ha vantaggi inequivocabili:

problemi di ricrescita ridotti a zero e minima manutenzione delle schiariture

completo rispetto della salute del capello grazie all’utilizzo di ossigeni a bassi volumi

effetto "capelli baciati dal sole"

effetto estremamente raffinato e al tempo stesso moderno



Qui puoi vedere alcuni lavori che abbiamo realizzato in questi mesi in salone. Se hai voglia di essere ricordata e non solo notata (come ci ricorda il buon Giorgio Armani), allora passa in salone da noi anche solo per una consulenza.

E ricorda: i colori eleganti non hanno bisogni di eccessi… è invece la ricerca dell’equilibrio che li rende di intramontabile bellezza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!