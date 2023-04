San Giorgio... 'Riciclone'

Comune riciclone. Per il quinto anno di fila. San Giorgio su Legnano ha un buon feeling con la raccolta differenziata ed è stato quindi ancora premiato da Legambiente con una concreta qualifica.

Comune riciclone. Per il quinto anno di fila. San Giorgio su Legnano ha un buon feeling con la raccolta differenziata ed è stato quindi ancora premiato da Legambiente con una concreta qualifica. "Una scelta che parte da lontano - ricorda l'ex sindaco e ora vice Walter Cecchin - quando nel 2017 si decise di passare alla raccolta puntuale . In quegli anni la raccolta differenziata a a San Giorgio era vicino al 55 per cento, la produzione procapite di rifiuti indifferenziati era di circa 110 chilogrammi , oggi a distanza di pochi anni siamo all'83 per cento e a una produzione per persona di circa 55 chilogrammi". Qualcuno che proprio è refrattario al discorso della differenziata ancora c'è, puntualizza Cecchin, ma, aggiunge, "Stiamo percorrendo insieme la strada giusta per un futuro più attendo all'ambiente di domani".

